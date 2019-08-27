Общество

Медчасть в колонии в Крюках оштрафована за неправильное проведение предрейсовых осмотров

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области совместно со специалистом Территориального органа Росздравнадзора по Псковской области провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в филиале медицинской части № 13 ФКУЗ МСЧ № 78 ФСИН России, расположенном на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области, нарушен установленный статьей 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров» порядок проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Фактически послерейсовые осмотры не проводились, а предрейсовые осмотры проводились в гаражном помещении, которое для таких осмотров не предназначено.

В этой связи заместителем Псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области в отношении ФКУЗ МСЧ № 78 ФСИН России возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 11.32 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) либо обязательных предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых медицинских осмотров).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 22 в границах административно-территориального образования «город Остров и Островский район» ФКУЗ МСЧ № 78 ФСИН России привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа.