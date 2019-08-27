Общество

Оксана Федорова поздравила подписчиков с Успением Пресвятой Богородицы: Будьте всегда хранимы ее предстательством!

Экс-мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова поздравила всех православных христиан с праздником Успения Пресвятой Богородицы.

«Будьте всегда хранимы ее предстательством! Это особенный день и престольный праздник в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где долгие годы служил великий старец Иоанн Крестьянкин», - написала она в соцсети «Инстаграм» и поделилась со своими подписчиками «небольшим, но очень важным его изречением: «У Бога все бывает вовремя, особенно для тех, кто умеет ждать».