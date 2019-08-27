Общество

Единороссы Великих Лук вручили портфели будущим первоклассникам

Акция «Соберем ребенка в школу» в восьмой раз прошла в городе Великие Луки. 27 августа единороссы вручили 100 первоклассникам портфели с канцелярскими принадлежностями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

От себя лично и депутатов-однопартийцев с началом школьной жизни ребят поздравил заместитель главы Великих Лук, руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Сергей Агарев. «Вы для нас главные люди. Сегодня наш город строится и развивается. Великие Луки являются промышленной, культурной и спортивной столицей региона. Вам в будущем предстоит продолжить все добрые начинания», - сказал он.

Отличной учебы мальчикам и девочкам пожелали также народные избранники Петр Парамонов и Марина Усачева.

Затем началась игровая программа с песнями и загадками для юных участников акции, по окончании которой дети получили в подарок свои первые портфели.

Добавим, что акцию «Соберем ребенка в школу» в Великих Луках проводит Центр социального обслуживания и отдел по молодежной политике при поддержке главы Великих Лук Николая Козловского, депутатов фракции «Единая Россия» в городской Думе, предпринимателей и неравнодушных жителей города.