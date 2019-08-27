Общество

Более 900 десантников примут участие в праздничном мероприятии, посвященном 80-й годовщине со дня образования 76-й дивизии

31 августа на набережной «Флотской славы» реки Великой в Пскове состоятся торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Перед гостями праздника военнослужащие соединения представят розыгрыш тактического эпизода по захвату объекта незаконного вооруженного формирования с форсированием реки Великой на специальных плавсредствах. Кроме того, разведчики соединения продемонстрируют возможности стойкости, выносливости и несгибаемого морального духа воина-десантника в показательных выступлениях по рукопашному бою.

Также для гостей праздника будет развернуты площадки с образцами стрелкового оружия, экипировки, воздушно-десантной техники, стоящие на вооружении воинских частей соединения. Предусмотрена работа полевой кухни с выпечкой хлеба и солдатской кашей.

Среди почетных гостей праздника заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, помощник депутата государственной Думы по обороне Дмитрий Кабаков, представители ветеранских, общественных организаций, военно-патриотических клубов и ВВПОД «Юнармия».

Отличившиеся военнослужащие будут награждены государственными и ведомственными наградами, а также ценными подарками от губернатора Псковской области.

По окончании торжественного мероприятия состоится праздничный концерт творческих коллективов соединения, города Пскова и Псковской области.

В рамках празднования юбилея соединения состоится акция «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!», в рамках которой любой желающий сможет ознакомиться о правилах прохождения военной службы по контракту и пройти первичные мероприятия для поступления на службу.

Всего в торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, примет участие более 900 военнослужащих соединения.