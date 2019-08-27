Общество

Представители псковских профсоюзов вновь претендуют на победу в конкурсе «Профсоюзный Авангард»

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова и председатель первичной профсоюзной организации ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Раиса Куприненко приглашены на церемонию вручения ежегодной профессиональной профсоюзной премии «Профсоюзный Авангард - 2019», учрежденной газетой «Солидарность» для поощрения тех представителей российских профсоюзов, которые внесли наибольший вклад в развитие профсоюзного движения России в течение конкурсного года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, церемония пройдет 11 октября в городе Сочи в рамках Всероссийского интеллект-форума «Профсоюзы. XXI век. Новая реальность: возможность и риски».

В 2019 году псковские профсоюзы участвуют в конкурсе «Профсоюзный Авангард» в трех номинациях. Председатель первичной профсоюзной организации «Псковпассажиравтотранс» Раиса Куприненко представлена в номинации «Лидер»; в номинации «Акция» к участию в конкурсе был заявлен флешмоб «До пенсии как до неба», организованный Псковским областным советом профсоюзов в августе 2018 года – в период протестной кампании против повышения пенсионного возраста; в номинации «Новация» на победу претендует социальный проект Псковского облсовпрофа «Танцетерапия», направленный на профилактику профессионального и эмоционального выгорания работников.

Напомним, что представители псковских профсоюзов ежегодно участвуют в конкурсе «Профсоюзный Авангард». Так, в 2018 году председатель первичной профсоюзной организации ГП Псковской области «Псковская областная типография» Надежда Антонова стала победителем конкурса в номинации «Лидер», а Псковский областной совет профсоюзов был удостоен Почетной грамоты в номинации «Акция» - за акцию солидарности с первичкой ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат».

В 2017 году Псковский областной совет профсоюзов стал победителем конкурса в номинации «Акция» - за правозащитную кампанию за индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы области, а председатель профсоюзной первички муниципального предприятия Пскова «Комбинат благоустройства» Владимир Бездорожев - в номинации «Лидер». В 2016 году первичная профсоюзная организация ГП ПО «Фармация» за успешное проведение правозащитной кампании против приватизации предприятия была награждена Почетной грамотой профсоюзной премии «Профсоюзный Авангард» в номинации «Акция», а Псковский облсовпроф получил Почетную грамоту премии в номинации «Новация» за разработку и реализацию программы социально-психологической реабилитации профсоюзных лидеров.

В 2015 году руководитель инспекции труда Псковского областного совета профессиональных союзов Андрей Стегний стал победителем конкурса в номинации «Лидер».