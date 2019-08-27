Общество

Назначен прокурор Дновского района

Фото прокуратуры Псковской области

Советник юстиции Иван Проценко приказом Генерального прокурора РФ №824-к от 27 августа назначен на должность прокурора Дновского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, Проценко службу в органах прокуратуры области проходит с 28 марта 2013 года. До назначения занимал должности: помощника прокурора города Пскова, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместителя прокурора Пушкиногорского района.

Напомним, 20 августа старший советник юстиции Ольга Бударина приказом и.о. Генерального прокурора Российской Федерации была освобождена от должности прокурора Дновского района и назначена на должность прокурора Себежского района сроком на 5 лет в порядке ротации.