Общество

Награды, военная атрибутика, фотографии и документы будут представлены на выставке в честь 80-летия 76-й дивизии

30 августа в 15.00 в Главном здании Псково-Изборского музея (ул. Некрасова, 7) откроется выставка, посвященная 80-летию 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, на выставке будут представлены награды, военная десантная атрибутика, фотографии и документы, рассказывающие об истории дивизии.

Дивизия была сформирована 1 сентября 1939 года. В годы Великой Отечественной войны ее боевой путь был связан с обороной городов, которые впоследствии стали городами-героями: Одесса, Севастополь, Керчь и Сталинград. Пройдя через Курскую дугу, форсирование Днепра, а также бои в Белоруссии, дивизия закончила войну в Германии.

С 1994 по 1995 год отдельные подразделения и части дивизии принимали участие в Первой чеченской войне. В 1999 и 2004 годах дивизия участвовала во Второй чеченской войне. Офицеры, солдаты и сержанты дивизии также принимали участие в миротворческой операции в Косово в 1999–2001 годах и вооруженном конфликте в Южной Осетии в августе 2008 г.

В 2014 году военнослужащие дивизии принимали участие в выполнении «специальных задач по возвращению Республики Крым в состав России».