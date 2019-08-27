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Общество

В Псковской области прорабатывается вопрос о перепрофилировании ИК-5 под исправительный центр

28.08.2019 13:30|ПсковКомментариев: 0

В настоящее время прорабатывается вопрос перепрофилирования исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) и создания на ее базе исправительного центра.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, виды наказания, не связанные с лишением свободы, на территории Российской Федерации применяются все шире. Создание исправительного центра обусловлено необходимостью исполнения наказания в виде принудительных работ, применение которого в России началось с 2017 года.

На сегодняшний день в Псковской области осужденные к принудительным работам направляются для отбывания наказания в другие субъекты Российской Федерации, нередко – значительно удаленные от региона проживания. Это приводит к утрате социально-полезных связей – принудительные работы могут быть назначены на срок до 5 лет, а также к дополнительному расходованию бюджетных средств на оплату проезда к месту отбывания наказания и обратно.

В то же время в 2019 году в УФСИН России по Псковской области поступило 4 решения судов о назначении наказания в виде принудительных работ. Также судами вынесено 35 постановлений о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Отметим, что на сегодняшний день в исправительных учреждениях Псковской области содержится около 1532 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, у которых наступил срок возможного обращения в суд о замене неотбытой части наказания принудительными работами.

Открытие ИЦ в Псковской области даст возможность осужденным отбывать наказание ближе к семье и дому, в условиях, приближенных к жизни обычного гражданина.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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