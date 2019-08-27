Общество

РЖД планируют запустить первые беспилотные поезда «Ласточка» в 2021 году

ОАО «Российские железные дороги» планирует запустить первые беспилотные электропоезда «Ласточка» по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году, пишет «Интерфакс».

«Следующий год мы будем дорабатывать не столько технологию, сколько нормативную базу, поскольку нужно, чтобы любое действие было описано в нормативной базе. Окончательный шаг мы планируем сделать в 2021 году, и прежде всего такие поезда выйдут здесь, в Московском регионе, на МЦК, поскольку прежде всего это обеспечит повышенный уровень безопасности и надежности», - сообщил глава РЖД Олег Белозеров в рамках железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо».

РЖД в среду протестировали на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» в Щербинке первый электропоезд «Ласточку» в беспилотном режиме.

«Уважаемые коллеги, мы только что совершили первый проезд по нашему технологическому полигону на поезде "Ласточка" в абсолютно беспилотном режиме. Отработав не только технологии общения подвижного состава с дорогой, все технологии, в которых задействовано техническое зрение, управляя движением состава абсолютно без участия человека, но и технологии дистанционного управления. Мы оттестировали внештатную ситуацию, связанную с нахождением человека на пути, и в этом случае техника тоже безошибочно отработала, подавая сигналы и вовремя остановившись», - сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов после тестовой поездки.

«По международным стандартам существует 4 уровня работы в беспилотном режиме. Мы на сегодняшний момент оттестировали 3 уровень», - сказал Белозеров, отметив, что в создании электропоезда использованы только российские разработки. По его словам, РЖД примерно на год опережают своих зарубежных коллег.

ООО «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Siemens и группы «Синара») планировало летом изготовить опытный образец поезда «Ласточка» с беспилотными технологиями вождения.