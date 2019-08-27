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Общество

Дновская школа прошла общественную приемку

28.08.2019 14:11|ПсковКомментариев: 0

В новой Дновской средней образовательной школе в среду, 28 августа, состоялась общественная приемка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в мероприятии приняли участие председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, депутаты Псковского областного Собрания Сергей Быков и Геннадий Григорьев, общественный помощник губернатора Владимир Петров, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, руководство областного Управления капитального строительства, представители подрядной организации, педагоги этого образовательного учреждения и сельских школ, а также родители.

Участники общественной приемки прошли по помещениям нового образовательного учреждения, зашли в учебные классы, где расставлена мебель и установлено современное оборудование. Повышенный интерес представители педагогического сообщества проявили к классам робототехники и 3D-моделирования. В настоящее время завершаются работы по благоустройству и уборке прилегающей к школе территории, которые к началу учебного года будут полностью закончены.

Особое внимание было уделено тому, что все школьное пространство, внутренние помещения учреждения адаптированы для представителей маломобильных групп.

По итогам осмотра участники общественной приемки дали положительные оценки образовательному учреждению, отметив, что к началу нового учебного года школа полностью готова. Многие были удивлены тем, насколько современные условия здесь созданы для педагогов, учащихся разных возрастов и детей с особенностями развития. Представители небольших школ района попросили, чтобы их учащиеся тоже смогли иногда заниматься на базе новой школы.

«Мы будем стараться, чтобы потенциал Дновской школы был максимально использован на территории муниципалитета. Планируем, что по некоторым программам дополнительного образования, предпрофильной подготовки здесь также будут заниматься учащиеся сельских школ Дновского района», - отметил Александр Седунов.

В продолжении на базе Дновской школы состоялся районный августовский педагогический совет, на котором в первую очередь рассмотрели различные вопросы реализации мероприятий национального проекта «Образование». Кроме того, лучшие педагоги были отмечены грамотами профильного Комитета.

Напомним, что процесс юридического оформления школы полностью завершен. Комитетом по образованию Псковской области выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности. Новая школа возведена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Образовательное учреждение рассчитано на 500 учеников.

Строительство школы в Дно велось в рамках нацпроекта «Образование», а также государственной программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Реализация проекта находилась на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Новое учебное учреждение откроет свои двери 2 сентября. Это будет третья школа, построенная за последние несколько лет в Псковской области.

Теги: #дновский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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