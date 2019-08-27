Общество

Районные отделения Почты России адаптируют для маломобильных групп населения

23 отделения почтовой связи на территории Псковской области в 2019 году планируется адаптировать для людей с ограниченными физическими возможностями. К сегодняшнему дню полностью завершены ремонтные работы в девяти отделениях почтовой связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Почты России.

Оказать качественную почтовую услугу маломобильным гражданам готовы в помещениях Почты России в населенных пунктах Добручи, Красный луч, Середка, Болгатово, Красные горки, Дворцы, Великие Луки (ул. Зверева,39), Новая Уситва и Родина.

Ремонтные работы коснулись в первую очередь входной группы. Там, где позволяли технические возможности, были оборудованы пандусы. Входные зоны оснащались кнопками вызова, укладывалась тактильная плитка. Внутри помещения также адаптировались для свободного передвижения людей с инвалидностью. На появившихся специальных табличках для слабовидящих людей все надписи выполнены крупным шрифтом.

«Реконструкция и адаптация отделений связи для людей с ограниченными возможностями здоровья ведутся в рамках проекта «Доступная среда. В 9 районных почтовых отделениях уже можно оценить качество условий для получения почтовой услуги. В остальных работа продолжается», – рассказал директор Псковского филиала Почты России Евгений Каратушин.

Также в районных отделениях связи ведется подготовка к зиме. Там, где требуется, производится ревизия и замена окон, отопительных систем.