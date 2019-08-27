Общество

С 1 сентября возобновляется действие льготы для проезда псковских школьников и студентов в пригородных поездах

С 1 сентября возобновляется действие льготного проезда для псковских школьников и студентов в поездах пригородного сообщения на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республики Карелия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», льготой могут воспользоваться обучающиеся общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студенты (курсанты) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Оформление разовых проездных документов в направлении «туда» и «туда и обратно» производится со скидкой 50% от установленного тарифа с даты начала действия льготы.