Общество

Псковский облсовпроф направил в «Единую Россию» предложения по снижению административной нагрузки на учителей

Псковский облсовпроф направил в региональное отделение партии «Единая Россия» предложения по снижению административной нагрузки на учителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. В основу обращения легли итоги августовского совещания актива Псковской районной организации профсоюза работников образования. В нём, в частности, отмечается, что учебная нагрузка педагога в Псковской области в среднем составляет 28 часов. Кроме того, к ней добавляются участие в педсоветах и совещаниях, методическая и внеурочная работа, заполнение документов и отчетов, общение с родителями, проверка тетрадей и подготовка к занятиям. В общей сложности учитель в неделю работает 68–70 часов.

«К большим объемам учебной, внеурочной и бюрократической работы добавляются и непрофильные задания, которыми вынуждены заниматься учителя: распространение билетов на концерты и представления, написание пофамильных отчетов о трудоустройстве выпускников, организация ремонта кабинетов. При условии отсутствия стандартных тематических программ и планов каждый учитель вынужден самостоятельно составлять программы преподавания предмета для каждого класса, а в условиях инклюзии — и для отдельно взятого ученика. Это нарушает единое образовательное пространство и ставит вопрос недостаточности оказания методической помощи педагогам на местах. В создавшейся ситуации помогли бы рабочие программы, разрабатываемые методистами. Так было в советской школе. Добавляет отчётности и одновременное ведение двух журналов – электронного и бумажного», — говорится в обращении.

Профсоюзная сторона считает, что нагрузку педагогов — учебную, внеурочную, отчетную — следует регламентировать. Учителя не должны привлекаться к неоплачиваемой работе, не входящей в круг их должностных обязанностей.