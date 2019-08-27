Общество

Петербургская группа Crimson Brooks представит новый сингл в Пскове

Группа из Санкт-Петербурга Crimson Brooks в полном составе выступит в Пскове.

Концерт пройдет 31 августа в клубе T.I.R

Музыканты обещают исполнить новые и старые песни, обеспечить мощный звук и неповторимую атмосферу, а также на концерте в Пскове состоится премьера нового сингла.

Музыканты исполнят инди-рок в лучших традициях The Kills, Black Rebel Motorcycle Club и Jack White, c отголосками блюза и южного рока.



Концерт состоится 31 августа (суббота) в 20:00

Вход: 200 рублей

Клуб T.I.R. club: Свердлова ул. 52 (Псков)