Общество

Сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове осветят за 13 млн рублей

Администрация Пскова заказала устройство наружного освещения в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Техническим заданием, в частности, предусмотрена установка 157 опор освещения двух видов, монтаж 202 светодиодных светильников двух видов.

Гарантия качества работ и входящих в них материалов: не менее 3 лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

Срок выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта по 15 октября 2019 года.

Начальная (максимальная) цена контракта – 13 млн 619 тыс. 893,00 рубля.