Общество

Псковская область получит 25 млн рублей на модельные библиотеки

Псковская область получит 25 миллионов рублей на создание модельных библиотек, по нацпроекту «Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей 28 августа сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Департамент информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации объявил о результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта "Культурная среда". Решение об объявлении победителей конкурсного отбора утверждено заместителем министра культуры Российской Федерации Ольгой Яриловой», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что, по итогам всероссийского конкурса «Новая библиотека 2020», который проходил в рамках национального проекта «Культура», три библиотеки Псковской области вошли в число победителей и получат дополнительное финансирование для модернизации. Ими стали: Островская и Порховская центральные районные библиотеки и Псковская библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Отметим, что от Порховской центральной районной библиотеки на участие в конкурсе заявлены два объекта: Порховская централизованная библиотечная система и ее филиал № 33 МБУК «Полонская библиотека».

«Общая сумма, предусмотренная на поддержку библиотек-победительниц, составляет 25 млн рублей. Островской и Порховской центральным районным библиотекам будет выделено по 10 млн рублей, 5 млн рублей получит Псковская библиотека микрорайона «Любятово», - добавили в пресс-службе.

Методическую помощь в оформлении заявок на конкурсный отбор оказывали специалисты Комитета по культуре Псковской области и эксперты проектного офиса «Команда 2018».

Напомним, в этом году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. В итоге победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 субъектов, которые станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в 2020 году.

Отметим, объем финансирования из средств федерального бюджета составит около 700 млн рублей. Благодаря этому в регионах появятся модельные муниципальные библиотеки, в каждой из которых будет внедрена эффективная модель управления, направленная на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания.

Также выделенные средства можно будет использовать на обновление библиотечных фондов, ремонт зданий, создание в учреждениях современных информационных центров для подключения к интернету и базам данных государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека».