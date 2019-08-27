Псковская область получит 25 млн рублей на модельные библиотеки

Псковская область получит 25 миллионов рублей на создание модельных библиотек, по нацпроекту «Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей 28 августа сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
«Департамент информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации объявил о результатах конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта "Культурная среда". Решение об объявлении победителей конкурсного отбора утверждено заместителем министра культуры Российской Федерации Ольгой Яриловой», - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что, по итогам всероссийского конкурса «Новая библиотека 2020», который проходил в рамках национального проекта «Культура», три библиотеки Псковской области вошли в число победителей и получат дополнительное финансирование для модернизации. Ими стали: Островская и Порховская центральные районные библиотеки и Псковская библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». Отметим, что от Порховской центральной районной библиотеки на участие в конкурсе заявлены два объекта: Порховская централизованная библиотечная система и ее филиал № 33 МБУК «Полонская библиотека».
«Общая сумма, предусмотренная на поддержку библиотек-победительниц, составляет 25 млн рублей. Островской и Порховской центральным районным библиотекам будет выделено по 10 млн рублей, 5 млн рублей получит Псковская библиотека микрорайона «Любятово», - добавили в пресс-службе.
Методическую помощь в оформлении заявок на конкурсный отбор оказывали специалисты Комитета по культуре Псковской области и эксперты проектного офиса «Команда 2018».
Напомним, в этом году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. В итоге победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 субъектов, которые станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в 2020 году.
Отметим, объем финансирования из средств федерального бюджета составит около 700 млн рублей. Благодаря этому в регионах появятся модельные муниципальные библиотеки, в каждой из которых будет внедрена эффективная модель управления, направленная на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания.
Также выделенные средства можно будет использовать на обновление библиотечных фондов, ремонт зданий, создание в учреждениях современных информационных центров для подключения к интернету и базам данных государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека».