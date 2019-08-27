Общество

Хоть переезжай в Дно - депутаты Псковского областного Собрания поделились впечатлениями о новой школе

Такие школы, как в Дно, должны быть в каждом районном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, такое мнение высказали депутаты Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев и Сергей Быков, принявшие участие в общественной приемке нового учебного заведения 28 августа.

Парламентарии осмотрели классы, рекреационные пространства, спортзал, пришкольную территорию и остались довольны качеством выполненных работ и возможностями, которые открывает новая школа для учеников.

«Современное оборудование в классах: в кабинете биологии - микроскопы, оснащенные лаборантские в кабинете химии, кабинет информатики - выше всех похвал, у каждого класса своя раздевалка, рядом со школой - прекрасный стадион. Хоть переезжай в Дно!» - поделился впечатлениями Геннадий Григорьев.

Депутат отметил качество доступной среды в школе - в группе общественной приемки был член Молодежного парламента Владимир Петров, который без труда смог подняться в инвалидной коляске по пандусу. «Все сделано в соответствии с нормами, предусмотрены специальные туалеты для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Теперь они смогут заниматься не дома, а в школе, вместе со сверстниками. Условия для этого созданы», - добавил Геннадий Григорьев.

Сергей Быков отметил колоссальный объем работ, выполненный в школе. «Я видел, как все начиналось, еще с площадки и коммуникаций, знаю, сколько было сложностей и как последовательно решались проблемы областным комитетом по образованию. Школа великолепная! Рад, что в муниципалитете реализован такой проект», - добавил депутат.

Сергей Быков обратил внимание на станки в кабинетах труда, на возможности для изучения робототехники, на просторную столовую на 250 мест и современный пищеблок, а самые яркие впечатления оставили спортзал и пришкольный стадион.

«Я сам занимаюсь спортом и своих детей гоняю. Дети должны заниматься спортом ежедневно! В новой школе для этого созданы прекрасные условия: мне очень понравился стадион с беговыми дорожками, с воркаут-площадкой, с волейбольной и баскетбольной площадками, имеющими отличное резиновое покрытие, футбольное поле с искусственным газоном», - рассказал депутат.

«У коллектива глаза горят! Сегодня в школе прошел районный педсовет - было ощущение праздника. Это действительно радостное событие! Перед учителями выступал председатель комитета по образованию Александр Седунов, рассказывал о национальных проектах, о программах, в которых может участвовать школа. Конечно, хотелось бы, чтобы педагоги использовали новые возможности» - отметил Сергей Быков.

«Такой стадион нужен и порховской школе, - уверен Геннадий Григорьев. - Современный стадион райцентру необходим. Мы обсудили этот вопрос с председателем комитета по образованию Александром Седуновым. Нужны деньги, надо искать возможности».

Напомним, новое здание общеобразовательной школы №50 на 500 мест возводится с августа 2018 года, строительство осуществляется в рамках государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Прежнее здание школы находилось в аварийном состоянии и было снесено. Новое учебное учреждение откроет двери 2 сентября. Это третья школа, построенная за последние несколько лет в Псковской области.