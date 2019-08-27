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Общество

В День знаний и Единый день голосования правоохранители будут в режимы повышенной готовности

28.08.2019 18:26|ПсковКомментариев: 0

В День знаний и Единый день голосования правоохранительные ведомства будут находиться в режиме повышенной готовности. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, тему безопасности в эти дни - 1 и 8 сентября - подняли на заседании заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области.

Источник: pixabay.com

Такое совещание 28 августа провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие главы муниципальных районов области.

Главные вопросы для обсуждения стали: обеспечение антитеррористической безопасности мероприятий в период проведения на территории региона Дня знаний и Единого дня голосования 8 сентября.

Открывая заседание, Михаил Ведерников поблагодарил членов АТК и оперативного штаба за высокий уровень организации безопасности в период важнейших культурно-массовых мероприятий летнего периода - Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, Ганзейских дней Нового времени, а также обеспечении работы детских оздоровительных лагерей.

«Несмотря на сложность поставленных задач, текущая работа также не оставалась без внимания, каждое ведомство бдительно стояло на страже интересов жителей региона. Все структуры показали высокий профессиональный уровень и готовность принимать новые вызовы. Нам ещё необходимо поработать над совершенствованием систем безопасности в регионе, но я уверен, что в рамках системной работы все вопросы со временем мы решим», - отметил губернатор.

Говоря об обеспечении безопасности объектов системы образования, Михаил Ведерников напомнил, что правительством Российской Федерации принято постановление, утверждающее требования к защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности министерства просвещения РФ. Всем учреждениям сферы образования теперь необходимо вновь пройти в установленные законодательством сроки категорирование и паспортизацию. В связи с этим, обсуждался механизм, который позволит оперативно и качественно подготовить необходимые документы.

Речь зашла и о состоянии подъездных дорог к школам, наличии пешеходных переходов, дорожной разметки. Глава региона обратил внимание, что на этот вопрос необходимо обратить повышенное внимание. Наиболее сложные участки должны быть приведены в порядок на средства, сэкономленные от проведенных аукционов по ремонту дорожной сети. В связи с этим Михаил Ведерников поручил профильным комитетам сформировать перечень объектов и оперативно разыграть конкурсные процедуры.

Обсуждая вопрос антитеррористической защищенности объектов, задействованных в Псковской области для проведения Единого дня голосования, особое внимание Губернатор обратил на обеспечение безопасности избирательных участков, которые на территории региона будут задействованы на выборах губернатора Санкт-Петербурга. «Ответственность высокая, и мы должны открыто, честно и безукоризненно провести эту работу как с точки зрения безопасности, так и организации процесса голосования», - заметил он.

Кроме того, в ведомстве добавили, что подготовка школ к началу нового учебного года идет в плановом режиме. Все учебные заведения Псковской области допущены к ведению образовательной деятельности, соответствующие акты подписаны приемными комиссиями. Помещения практически всех избирательных участков и прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками органов внутренних дел.

В целом, по итогам обсуждения и оценке специалистов, все силы и средства правоохранительных структур и органов исполнительной власти региона готовы к обеспечению безопасности в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования.

Теги: #администрация Псковской области #день знаний #выборы 2019 #выборы #1 сентября
Источник: Псковская Лента Новостей
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