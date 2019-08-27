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Общество

В Пскове начался второй этап создания доступной среды между улицами Чудской и Ижорского батальона. ФОТО

28.08.2019 19:15|ПсковКомментариев: 0

Второй этап создания доступной среды на пешеходной дорожке вдоль улицы Чудской и на улице Ижорского батальона начат в микрорайоне Овсище. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, такая задача - крайне необходима: в микрорайоне Овсище проживает 14 инвалидов-колясочников, в том числе и дети, а также молодые семьи, которые гуляют с детьми в колясках.

«Реализация всех этапов проекта взята под личный контроль депутата по округу Григория Стороненкова. На пешеходной дорожке вдоль улицы Чудской в настоящее время выполняется понижение бордюрного камня», - отметили в ведомстве.

Напомним, в 2018 году полностью отремонтированы два участка дорожки от моста Александра Невского в сторону улицы Ижорского батальона. По настоянию депутата Псковской городской Думы Федора Постнова к работам подключились представители сети автозаправочных станций Neste. Кроме того, немалое внимание уделено благоустройству автобусных остановок и пешеходных переходов к ним. В 2018 году установлены комплексы, где жители могут укрыться от дождя, ожидая транспорт. На улице Ижорского батальона остановку отремонтировали с учетом пожеланий маломобильных групп граждан.

На этот год запланировано понижение бордюрного камня на всей протяженности дорожки вдоль улицы Чудской, благоустройство пешеходных переходов. Замена асфальтового покрытия оставшихся участков пешеходной дорожки вдоль улицы Чудской намечено на 2020 год по мере выделения финансирования.

Теги: #доступная среда #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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