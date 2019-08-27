Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Петр Крупеня и уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, данное соглашение заключено исходя из общего стремления к максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности, в целях объединения усилий в решении возложенных задач.
Благодаря соглашению, при решении задач защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности стороны будут стремиться к осуществлению согласованной политики и практического взаимодействия в рамках своей компетенции.
На встрече Петр Крупеня и Аркадий Мурылев обсудили направления дальнейшего взаимодействия в вопросах защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также договорились о взаимном информировании по наиболее актуальным проблемам и об участии в совместных мероприятиях на благо бизнес-сообщества.
Петр Крупеня привел пример личного приема, на котором руководитель предприятия, подозреваемый в совершении налогового преступления, выразил озабоченность о дальнейших перспективах ведения бизнеса по причине наложения ареста на имущество. До бизнесмена было доведено, что целью уголовного преследования за подобные преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.
В ходе следствия бизнесмен заплатил налоги на сумму свыше 50 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении него было прекращено.
Каждый гражданин имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях в отношении представителей бизнес-сообщества, позвонив по номеру 8 (960) 229-71-09.
Прием обращений на «горячую линию» осуществляет дежурный по следственному управлению в круглосуточном режиме.