Общество

Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Петр Крупеня и уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, данное соглашение заключено исходя из общего стремления к максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности, в целях объединения усилий в решении возложенных задач.

«Защита прав и законных интересов всех субъектов предпринимательской деятельности является одним из важнейших направлений в работе следственных органов Следственного комитета России. В условиях рыночной экономики недопустимо незаконное вмешательство в сферу осуществления предпринимательской деятельности, а каждый такой случай подлежит всесторонней оценке со стороны компетентных органов», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Благодаря соглашению, при решении задач защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности стороны будут стремиться к осуществлению согласованной политики и практического взаимодействия в рамках своей компетенции.

На встрече Петр Крупеня и Аркадий Мурылев обсудили направления дальнейшего взаимодействия в вопросах защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также договорились о взаимном информировании по наиболее актуальным проблемам и об участии в совместных мероприятиях на благо бизнес-сообщества.

Петр Крупеня привел пример личного приема, на котором руководитель предприятия, подозреваемый в совершении налогового преступления, выразил озабоченность о дальнейших перспективах ведения бизнеса по причине наложения ареста на имущество. До бизнесмена было доведено, что целью уголовного преследования за подобные преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

В ходе следствия бизнесмен заплатил налоги на сумму свыше 50 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении него было прекращено.

Напоминаем, что в следственном управлении СК РФ по Псковской области создана специальная «горячая линия» по защите прав предпринимателей.

Каждый гражданин имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях в отношении представителей бизнес-сообщества, позвонив по номеру 8 (960) 229-71-09.

Прием обращений на «горячую линию» осуществляет дежурный по следственному управлению в круглосуточном режиме.