Общество

К началу нового учебного года парк активного отдыха «Мальская долина» проводит акцию

Акцию к началу нового учебного года проводит парк активного отдыха «Мальская долина». Организаторы приглашают школьников и их родителей провести выходные в веревочном парке вместе.

Только два дня действует специальное предложение для посетителей веревочного парка. 31 августа и 1 сентября 2019 года билеты в веревочный парк Мальской долины будут продаваться со скидкой 50%:

Детский билет (до 14 лет, 3 часа) - 400 рублей

Взрослый билет, 3 часа - 650 рублей

Билет на трассу «Бельчонок» для малышей на весь день - 200 рублей

Акция действует только два дня. Не упустите возможность провести выходной день с семьей в одном из крупнейших веревочных парков России. В нашем парке есть интересные маршруты для детей любого возраста и взрослых.

Справки по телефонам: 605-606, 8-921-003-30-30.

Режим работы: ежедневно 11:00 – 20:00.