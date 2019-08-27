Общество

Прокуратура: В лагере «Юный железнодорожник» не соблюдается температурный режим при хранении продуктов

Великолукским транспортным прокурором в детском оздоровительном лагере «Юный железнодорожник» Дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства, в ходе которой установлено, что в лагере не соблюдается температурный режим при хранении продуктов питания; пожарный щит не полностью укомплектован необходимым инвентарем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, в этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику Дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется. На основании постановления Великолукской транспортной прокуратуры 1 должностное лицо привлечено к административной ответственности.