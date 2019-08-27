Общество

Директор МП ЖКХ Дедовичского района оштрафован за нарушение закона о закупках

Прокуратура Дедовичского района провела проверку соблюдения требований федерального закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст. 4 вышеуказанного закона МП ЖКХ Дедовичского района план закупок на 2019 год и сведения о проведённых закупках в единой информационной системе в сфере закупок не размещались.

В этой связи заместителем прокурора района в отношении и.о. директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), которое направлено для рассмотрения в УФАС России по Псковской области.

Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.