Общество

Псковские полицейские и общественники «Помогли пойти учиться»

В преддверии нового учебного у псковских полицейских и общественников уже стало традицией проводить акцию «Помоги пойти учиться». Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Меружан Вермишян, сотрудники ПДН и Госавтоинспекции Елена Петрова и Наталья Скачкова вчера посетили многодетные и малообеспеченные семьи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гости вручили детям школьные принадлежности необходимые для учебы: карандаши, ручки, тетради, альбомы для рисования, фломастеры. Первоклассникам Карине и Артему подарили рюкзаки с полным канцелярским набором. И, конечно же, сладости. Стражи порядка пожелали ребятам хороших оценок и напомнили о правилах безопасного поведения во дворе, на улице и на дороге. Дети, в свою очередь, поблагодарили гостей за подарки, пообещали прилежно учиться и слушаться старших.

«Цель данного мероприятия - помочь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, собрать детей в школу, подарить им радость. И очень хорошо, если к нашему мероприятию присоединились бы и другие жители нашего города», - сказал член Общественного совета Меружан Вермишян.

Сегодня, 29 августа, к первоклассникам Даше, Насте и Мише, которые живут на Завеличье и Запсковье, пришли сотрудник ПДН подполковник полиции Ольга Солодянкина и представители общественности.

Они вручили будущим ученикам школьную форму, красочные ортопедические ранцы, а в них - все необходимые канцелярские принадлежности: тетради, карандаши, ручки, краски и многие другие вещи необходимые для занятий. Особенно обрадовались девочки при виде альбомов для рисования и фломастеров. Выяснилось, что Даша и Настя очень любят рисовать. А Мише остался доволен школьной формой и портфелем.

Гости пожелали ребятам успешной учебы и напомнили о правилах безопасного поведения во дворе и на дороге.

Отметим, школьную форму, ранцы с канцелярскими товарами и сладости помог приобрести для первоклассников член Общественного совета при региональном УМВД Виктор Петкевич.

Подобные мероприятия стражи порядка вместе общественниками проведут и в других районах области.