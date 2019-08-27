Общество

Псковский городской суд удовлетворил иск члена профсоюза здравоохранения к УПФР

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению, поданному в интересах медицинского работника, являющегося членом профсоюза, к Управлению Пенсионного Фонда РФ в г. Пскове и Псковском районе (межрайонное), в котором он просил суд обязать данное УПФР включить в специальный стаж медицинской деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, период прохождения курсов повышения квалификации во время работы в должности медицинской сестры в городской поликлинике.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, по результатам рассмотрения искового заявления, изучения представленных сторонами доказательств судом было постановлено решение, которым исковые требования члена профсоюза были удовлетворены.

Правовую помощь медицинскому работнику при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал руководитель Инспекции труда Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.