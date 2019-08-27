Магазин «Mango» в Пскове распродает мужские костюмы

Елена Полонская побывала на празднике Успения в Псково-Печерском монастыре и рассказала о семейной иконе, доставшейся от прабабушки

С 1 сентября возобновляется действие льготы для проезда псковских школьников и студентов в пригородных поездах

РЖД планируют запустить первые беспилотные поезда «Ласточка» в 2021 году

В Псковской области начало осени будет летним

Александр Котов: Сельское хозяйство, промышленность и туризм - основные точки, над которыми нужно работать в Псковской области

К Земле летят сразу два больших астероида

В Псковской области прорабатывается вопрос о перепрофилировании ИК-5 под исправительный центр

Награды, военная атрибутика, фотографии и документы будут представлены на выставке в честь 80-летия 76-й дивизии