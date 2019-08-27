Общество

Дорогу осилит идущий

Школа в переводе с санскрита означает «лестница, ведущая вверх». В этом году тысячи первоклассников начнут свой путь в мир знаний и открытий. Самая ответственная и трудная - первая ступенька, как для учителя, так и для ученика. Для учителя - надо быть чутким и осторожным в оценке поступков детей. Не личности, а поступка - личностью им еше предстоит стать.

Хорошо, что дети дома прошли и усвоили самое главное в жизни – они получили эмоциональную, чувственную форму развития, ибо память детства - это память чувств. С приходом в школу ребенок приносит воздух своей семьи. Это заметно уже с первых уроков.

В педагогическом учебном заведении, на факультете начальных классов есть такой вид практики - «Первые дни ребенка в школе». Я со студентами наблюдаю первоклассников в одной из школ. Первая ситуация. Два ученика сидят в первом ряду на первой парте. Заметно, что один мальчик садовский. У него давно выработан и хорошо развит иммунитет по самозащите. А другой - домашний ребенок. Он робкий, тихий, осмотрительный, спокойный. Наблюдаю такую картину. Первый мальчик начинает делить и обживать территорию парты: «Это моя половина, а это твоя». Постепенно его территория расширяется. Другой молча все воспринимает, он больше слушает, что говорит учительница. В конце концов первый мальчик сдвинул второго с сиденья парты, и паренек упал. Нa вопрос учительницы, что случилось, первый мальчик сказал: «Он мне не нравится!». Пауза. Учительница усадила ребят за парту и говорит: «А теперь посмотрите друг на друга». Первому мальчику: «Посмотри, какой хороший твой сосед по парте. Он твой одноклассник. Учится с тобой в одном классе, потом вы станете товарищами, и, кто знает, может, и друзьями. А это прекрасно. И эти слова - "одноклассник", "товарищ", "друг" - вы пронесете через ВСЮ жизнь и будете помнить слова детской песенки: "без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много". А когда подрастете, сами прочитаете удивительные рассказы Юрия Нагибина о дружбе».

Вторая ситуация. Сижу на ypoкe с прекрасной девочкой Катей. Она готовится с предстоящему уроку. Выложила на парту несколько ручек, карандашей, которые периодически падают на пол, а она их без конца поднимает. Спрашиваю: «Катя, зачем выкладываешь так много ручек, карандашей?». Девочка отвечает: «А вдруг кто-то из ребят забудет дома ручку или карандаш, а я ему дам». Ситуация как раз такая и наступила. Одна девочка вдруг заплакала и на вопрос учительницы, в чем дело, ответила: «Забыла ручку». А Катя тут как тут: отдала ручку и довольная садится на место. Впереди сидящий мальчик тоже выкладывал много ручек, но когда понадобилось кому-то отдать свою ручку, он быстро все убрал в свою парту, а сам аккуратно сложил руки на парту и преданно смотрел на учительницу. Два ученика, а позиции разные. В конце дня, как правило, родители приходят за первоклассниками. Я решила узнать, а кто встречает Катю, и сказать этому человеку добрые слова. Это оказалась бабушка. Мы с ней разговорились. Она все сетовала, что в будущем она мало чем может помочь Катe, так как была малограмотной. Я ее утешила и сказала: «Главное вы уже сделали - воспитали в ней участливость и готовность прийти на помощь».

Посещение этого класса продолжалось. Мы с Катей подружились. А я позже узнала, что одноклассники ее называли «Катя скорая помощь». Позднее я как-то присутствовала на родительском собрании своей внучки в шестом классе. Родители все жаловались классному руководителю на других учителей. В конце собрания одна из родительниц попросила классного руководителя рассказать о ее наблюдениях за отношениями одноклассников с ее сыном. Лицо классного руководителя посветлело, появилась улыбка, и она сказала: «с его приходом в классе как-будто зажигаются все электрические лампочки. Он как праздник». Мать счастливая ушла домой. Остальные ей, конечно, позавидовали.

В одной из программ на телеканале «Культура» была встреча с актером Анатолием Белым, где он душевно, нежно говорил о своей маме. Он с детства усвоил главное в жизни: уважительно относиться к личности другого человека. Идеальных людей не бывает. Как говорится, и на солнце бывают пятна. А хоть капелька солнца в крови есть у каждого человека. Постарайся увидеть это в каждом человеке.

С наступающим новым учебным годом поздравляю всех учеников и учителей. Успехов больших по дороге знаний!

Валентина Миллер