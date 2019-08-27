Общество

Пустошкинской прокуратурой выявлено нарушение законодательства о персональных данных в Центре соцобслуживания

Прокуратурой Пустошкинского района проведена проверка исполнения учреждениями социального обслуживания населения района требований законодательства о персональных данных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в нарушение указанных положений ГКУСО «Центр социального обслуживания Пустошкинского района» на момент проверки документ, определяющий политику учреждения в отношении обработки персональных данных, на официальном сайте не размещен.

В связи с изложенным, прокуратурой района в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ, материалы направлены мировому судье судебного участка № 14 Пустошкинского района для рассмотрения.