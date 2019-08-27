Общество

Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Меня радует, что мы нашли общий язык с ПсковГУ

Руководство ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» радует, что им удалось найти общий язык с ПсковГУ в решение проблемы нехватки в Псковской области квалифицированных кадров, в том числе, в производственной сфере. Так в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) прокомментировал итоги заседания круглого стола «Кооперация науки, производства и образования в сфере химических технологий» генеральный директор предприятия Герман Петрушко.





«В России с квалифицированными сотрудниками вопрос стоит остро по всей стране. Это и технологи, и механики, и КИПовцы, и представители других технических направлений. В свое время в стране останавливались заводы и это привело к сокращению на рынке кадров. Но картина жизни постоянно меняется. Сегодня в идеале должна сформироваться четкая схема: школа - специальное образование - вуз - наука. Должен появиться некий образовательный кластер. По этой модели мы уже работаем в Омске», - рассказал он.

Гость студии поделился мнением, что в России существует серьезная научная база, возможности которой надо использовать и приумножать. «Что-то мы делаем лучше, что-то хуже западных стран, но наша базовая наука позволяет решать многие задачи. В том числе, благодаря ей, мы смогли использовать санкционную политику для развития собственных производственных мощностей», - добавил он.

Что касается взаимодействия с ПсковГУ, то здесь Герман Петрушко отметил, что отдельную кафедру при вузе создавать нецелесообразно, тогда как модульное образование может стать перспективным вариантом по подготовке квалифицированных кадров.

«На сегодняшний день у нас есть общее видение ситуации с ПсковГУ. Меня порадовало, что мы нашли общий язык и одинаково видим эту проблему, которая остро стоит и перед нашим предприятием, и перед регионов в целом», - заключил он.