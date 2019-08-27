Общество

В Пскове 15 депутатов фракции «Единой России» проведут в сентябре приемы граждан

Стал известен график работы депутатов в региональной общественной приемной «Единой России» (Гоголя, 9). В сентябре встречи с псковичами проведут 15 народных избранников, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Откроет месяц приемов депутат областного Собрания Алексей Васильев – он выслушает граждан 3 сентября. На следующий день просьбы и предложения рассмотрит замсекретаря регионального отделения Партии и руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании Виктор Антонов. Их однопартийцы и коллеги по парламенту Владимир Яников, Наталья Мельникова и Лидия Драгунова будут ждать заявителей 10, 11 и 17 сентября соответственно.

19 сентября псковичи смогут обратиться за помощью к секретарю регионального отделения «Единой России», председателю ПОСД Александру Котову. А 25 сентября принимать граждан будет его заместитель и руководитель партийной приемной Юрий Сорокин.

Рассматривать обращения парламентарии будут в указанные дни с 10:00 до 13:00. Кроме того, 26 сентября с 14:00 до 17:00 на вопросы псковичей ответит депутат ПОСД Игорь Дитрих. В то же время в приемной будет работать замсекретаря регионального отделения «Единой России», и. п. главы города Пскова Елена Полонская.

Также в сентябре псковичи смогут озвучить свои проблемы еще шести депутатам гордумы: 3-го числа – Владимиру Воробьёву, 10-го - Сергею Мусиенко, 11-го – Эдуарду Белову, 12-го – Валерию Тюменцеву. 5 сентября с гражданами встретится руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов, 18 сентября – его коллега и секретарь местного отделения Партии Григорий Стороненков. Время приемов – с 14:00 до 17:00.

Предварительная запись возможна по телефону в Пскове 66-25-12.