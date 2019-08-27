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Общество

В храме святителя Николая в Заклюке пройдет богослужение, посвященное возрождению святыни

29.08.2019 15:55|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 31 августа, в храме святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского в Заклюке по инициативе Великолукской епархии и настоятеля храма отца Евфросина состоится торжественное богослужение, посвященное возрождению святыни, возобновлению литургических служб и шестилетию начала волонтерской деятельности ее восстановления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей волонтеры, начало божественной литургии в 9.00, по окончании которой будет отслужен благодарственный молебен о всех, кто вложил хоть капельку своей души, своего труда, времени, финансовых средств в возрождение святыни.

Храм святителя Николая на погосте Никольском (Заклюке) был построен в 1767 году «тщанием великолукского помещика полковника Федора Евсеевича Пущина». Позднее помещиком лейтенантом флота Половцевым к храму была сделана деревянная пристройка с двумя входами в верхний этаж, которая до нашего времени не сохранилась. Здание храма построено в стиле раннего барокко со строго геометрическими формами декора. Основной объем верхнего придела - двусветный четверик, завершенный восьмериком с главкой и небольшой трапезной частью, связанный со стройной колокольней. Храм имел два престола: в верхнем этаже - в честь святителя и чудотворца Николая, в нижнем - в честь преподобного Сергия Радонежского. На колокольне висело 9 колоколов. Причт состоял из священника и псаломщика. Церковной земли - 74 десятины. При храме действовала церковно-приходская школа, учрежденная в 1883 году. Рядом с погостом находилось большое одноименное имение, принадлежащее помещикам Пущиным, чьё родовое кладбище было расположено возле алтаря храма.

По преданию, 27 апреля 1787 года, в храме святителя Николая на погосте Никольском (Заклюке) состоялось таинство венчания будущего прославленного русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова и Екатерины Ильиничны Бибиковой.

По рассказам местных жителей храм был закрыт во 2-ой половине 1930-х годов и превращен в склад, поместье погибло в годы войны, а родовое кладбище уничтожено в 1950-х годах. До настоящего времени сохранилась только могильная плита Ольги Васильевны Пущиной, жившей в середине XIX века и после разграбления кладбища взятая одним из местных жителей для обустройства крыльца, а сейчас перенесённая к входу в храм Преображения Господня п.Локня.

Вероятно, последнее Пасхальное богослужение прошло в храме святителя Николая с 1 на 2 мая 1937 года. Его совершил священник Василий Горностаев, ставший настоятелем Никольского храма в 1932 году после возвращения из 3-х летней высылки в Северный край. Молодежь была особой заботой священника Василия. По возможности он пытался работать с детьми, привлекал их к церковному богослужению, приобщал к православному вероучению. На Пасху 1937 года священник Василий вышел с приходом на крестный ход. Поскольку крестные ходы были тогда запрещены законом, это было вменено ему как «срыв весенней посевной кампании». 26 июля 1937 года священник Василий Васильевич Горностаев был арестован. Осуждён 20 сентября 1937 года тройкой при УНКВД по Калининской области по ст. 58 -10 ч.1 УК РСФСР и приговорён к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 23 сентября 1937 года. Реабилитирован прокуратурой Псковской области 22 сентября 1989 года.

Первая Литургия в возрождаемом Никольском храме состоялась 22 мая 2014 года, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, день престольного праздника храма. Тогда богослужение возглавил настоятель храма Святой Троицы с.Миритиницы протоиерей Александр Никифоров в сослужении настоятеля храма Воскресения Христова с.Теребени иерея Георгия Мицова и клириков Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки иерея Антония Татаринцева и иерей Романа Донец.

22 мая 2016 года, по окончании Божественной литургии и крестного хода помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями иерей Александр Петряков совершил чин освящения креста и главного купола храма.

Теги: #Великолукская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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