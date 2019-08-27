Общество

Единороссы Пскова помогли собраться в школу детям, оставшимся без попечения родителей

Акция «Собери ребенка в школу» прошла в городе Пскове при поддержке «Единой России». 29 августа партийцы стали почетными гостями в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Началось мероприятие с рассказа об истории Псковской области, с момента образования которой прошло уже 75 лет. Затем состоялся концерт в исполнении детского духового оркестра «Геликон». А в завершение встречи всех пригласили на праздничное чаепитие.

Единороссы передали ребятам торты и более 10 килограммов мороженого, а главным подарком накануне Дня знаний стали шесть коробок канцелярских принадлежностей.

«Партийцы ежегодно выступают в роли соорганизаторов и активных участников благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Это добрая и очень важная инициатива, ведь дети-сироты, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, особенно нуждаются в нашей заботе и поддержке. Сегодня каждый имеет возможность оказать адресную помощь в их подготовке к новому учебному году, и члены партии «Единая Россия» в числе неравнодушных», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета Партии Андрей Карпов.