Общество

Россияне смогут бесплатно пройти осмотр у лучших онкологов страны

С 27 августа по 21 сентября НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина при поддержке Международного Союза пациентов и медицинской Лаборатории Гемотест проведут акцию «Рак боится смелых»: пациенты смогут бесплатно пройти медицинский осмотр и сдать комплексы анализов со скидкой более 50%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе лаборатории, акция позволит своевременно выявить распространенные онкологические заболевания – рак органов головы и шеи, в том числе рак щитовидной железы. Организаторы акции включили в программу комплекс профилактических мер: лабораторные исследования и последующий осмотр междисциплинарной командой врачей.

Принять участие в акции может любой совершеннолетний житель России. Для этого необходимо до 15 сентября пройти опрос на сайте НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Анкеты проанализируют опытные врачи-онкологи из отделения опухолей головы и шеи. В случае выявления факторов риска респондент получит по электронной почте сертификат на следующие лабораторные исследования по специальной цене:

Гормоны щитовидной железы (тиреоглобулин, ТТГ, кальцитонин)

Госпитальный комплекс

Скидка на комплексы превышает 50% (взятие биоматериала не включено в стоимость). Гормональные исследования помогут оценить состояние щитовидной железы и риски развития онкологического процесса. Результаты госпитального комплекса потребуются врачам перед возможным проведением инвазивных диагностических манипуляций.

Для участия в акции эти анализы можно сдать как в Лаборатории Гемотест, так и в любом другом коммерческом или государственном медучреждении.

Специальные цены на комплексы исследований действуют во всех лабораторных отделениях Гемотест с 27 августа по 20 сентября. В день проведения акции, 21 сентября пациенты смогут бесплатно обратиться к врачам НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина для прохождения врачебного осмотра и, при необходимости, бесплатного дополнительного обследования.

«К сожалению, россияне не привыкли заботиться о своем здоровье. Именно поэтому задачами акции «Рак боится смелых» являются увеличение выявленных случаев онкологических заболеваний органов головы и шеи на ранних стадиях, информирование населения о факторах риска и увеличение онконастороженности врачей: онкологов, отоларингологов, стоматологов, эндокринологов, дерматологов и других специалистов», – отмечает медицинский директор Лаборатории Гемотест Татьяна Пескова.