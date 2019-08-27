Общество

Более половины родителей возьмут отпуск, выходной или отпросятся с работы, чтобы проводить ребенка в школу 2 сентября

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у родителей школьников, планируют ли они брать выходные, отпуска или отпрашиваться с работы, чтобы проводить своих детей на торжественную линейку, которая в этом году пройдет 2 сентября.

3 из 10 родителей школьников будут брать выходной или отпуск, чтобы проводить детей в школу в первый день учебного года. 23% отпросятся на несколько часов ради посещения торжественной линейки. 47% не будут провожать ребенка в школу в этот день. Женщины чаще мужчин планируют 2 сентября взять отпуск (32 и 29% соответственно) либо отпроситься с работы на полдня (25 и 19%).



Больше всего тех, кто собирается провожать ребенка в школу, - среди родителей первоклассников: 60% возьмут отпуск, еще 23% отпросятся с работы на несколько часов. Не собираются провожать ребенка в школу лишь 17% родителей первоклашек. По их словам, сопровождать ребенка на линейку в этот день будут их вторые половины, бабушки, дедушки или другие родственники.



Чем старше ребенок, тем чаще родители отказываются от присутствия на линейке. Не будут провожать детей в школу в первый учебный день 39% родителей учеников 2-4 классов, 46% родителей учащихся 5-6 классов, 69% родителей школьников из 7-9 классов и 68% родителей учеников старшей школы.