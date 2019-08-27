Общество

Индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области будет разработана в ближайшее время

Стратегическая сессия по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области состоялась в четверг, 29 августа, в администрации региона. В расширенном совещании, которое провели губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, приняли участие представители целого ряда министерств и департаментов России, руководство органов исполнительной власти региона и территориальных отделений федеральных ведомств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Индивидуальная программа развития Псковской области разрабатывается в соответствии с поручением председателя Правительства Российской Федерации. С июля этого года курированием социально-экономического развития региона занимается Минпромторг России и лично министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Открывая совещание, глава региона отметил, что программу социально-экономического развития региона можно рассматривать как план ревитализации транспортной, социальной, экономической инфраструктуры, сформированный с учётом перспективных точек роста. «Для нас это принципиально важный документ и уникальная возможность придать Псковской области новый импульс в развитии», — сообщил глава региона и обратил внимание, что в настоящее время существует ряд негативных факторов, которые не позволяют региону собственными силами, без поддержки федерального центра полноценно развивать основные направления.

«Нам предстоит вместе с вами сделать очень важные, продуманные шаги по избавлению от инфраструктурных ограничений, учесть поддержку семей с детьми, помощь наименее обеспеченным слоям населения и модернизацию социальной инфраструктуры. С вашей помощью, в открытом диалоге, мы сформируем программу, которая создаст для Псковской области мощный фундамент для развития», — заметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что речь не идет про очередные административные реформы, изменение границ муниципалитетов, их укрупнение или объединение.

К важнейшим результатам от реализации мероприятий будущей программы глава региона отнес создание новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, увеличение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также улучшение демографической ситуации, рост производительности труда, заработной платы и числа городов с благоприятной городской средой.

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных сообщил, что уже проделана большая работа и программа находится в высокой степени готовности. «Основное внимание, работая над документом, мы должны обратить на достижение ключевых показателей эффективности. Мы должны сформировать программу, которая охарактеризует сегодняшнее положение региона, обозначит целевые индикаторы развития до 2024 года, а также будет содержать комплекс приоритетных для области мероприятий. Изначальная цель — не дофинансировать федеральные программы по национальным проектам, а создать документ, который дополнит эту работу», — заметил он.

В рамках стратегической сессии были детально рассмотрены ключевые индикаторы выполнения программы, а также проанализированы отдельные мероприятия, направленные на развитие экономической и социальной сфер, отрасли жилищно-коммунального хозяйства, повышение транспортной доступности, улучшение качества улично-дорожной сети, решение экологических проблем, реализацию крупных инвестиционных проектов, газификацию населенных пунктов и многое другое.

В ходе открытого диалога участники стратегической сессии определили ключевые мероприятия, которые дополнят итоговый проект программы.

После доработки программы с учетом озвученных замечаний состоится ее защита в Правительстве Российской Федерации.