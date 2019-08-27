Общество

Аркадий Мурылев принял участие в публичных слушаниях Россельхознадзора

Сегодня состоялись очередные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в ходе которых выступил с докладом Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В своем выступлении бизнес-омбудсмен отметил, что в 2019 году большое внимание со стороны института уполномоченных было уделено контрольно-надзорной деятельности органов власти. В этой связи и аппаратом федерального омбудсмена и региональными омбудсменами был проведен соответствующий анализ, результатом которого стал Индекс «Административное давление».

Индекс был подготовлен в 81 субъекте РФ, основываясь на данных, предоставленных непосредственно органами власти, данных Минэкономразвития, Росстата, данных судебной статистики. В Индекс включены показатели контрольно-надзорных органов, на долю которых приходится около 90% проверок по стране.

Индекс явился не просто аналитическим документом, но и инструментом для субъектов РФ, основной целью которого является корректировка поведения контрольно-надзорных органов.

По Псковской области были учтены показатели 10 ведомств, в том числе Управления Россельхознадзора, они отражены в докладе за 2018 год.

В 2018 году указанные 10 ведомств (региональные управления) провели в отношении субъектов предпринимательской деятельности 1198 плановых проверочных и 4066 внеплановых проверочных мероприятия.

Доля проверочных мероприятий, инициированных Управлением Россельхознадзора, по результатам анализа 2018 года составила 6% - плановых проверок, 3,6% - внеплановых проверок.

В целом деятельность 5,3 % предпринимателей региона в 2018 году была проверена Управлением.

«При сравнительно небольшом количестве проверочных мероприятий, радует тот факт, что они действительно направлены на устранение нарушений, об этом свидетельствует статистика доли предупреждений от общего числа наказаний – 55,2 %»- отметил бизнес-омбудсмен региона.

В целом, по результатам проведенного анализа по нагрузке на бизнес, исходя из показателя примененных штрафных санкций, Управление Россельхознадзора за 2018 год показало достаточно хороший результат, из 10 ведомств – на 5 месте. Первые три места (наибольшая нагрузка) у таможни, Ространснадзора и инспекции труда, из самых успешных практик выделены также Росрыболовство, Рослесхоз, Ростехнадзор.

Аркадий Мурылев также отметил, что несмотря на вышеуказанную положительную практику, при рассмотрении показателя доли штрафов, наложенных без проведения проверок, к примеру, Управление показало одно из самых неудовлетворительных результатов - 94,2 %.

Однако руководитель Управления отметил, что в данном случае окончательные данные не отражают объективной реальности, так как Псковская область - регион приграничный и многие нарушения, обнаруженные в рамках пограничного контроля, не требуют проведения дополнительных проверочных мероприятий, таким образом, вышеуказанные данные не свидетельствуют о том, что Управление злоупотребляет практикой замены проверочных мероприятий административными расследованиями.

В завершении своего выступления бизнес-омбудсмен призвал коллег сохранить положительную динамику превентивных мер в будущем и постараться сделать проверочные мероприятия максимально прозрачными для бизнеса.