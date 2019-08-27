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Общество

В любятовской библиотеке в Пскове рассказали о планах на 5 млн рублей от нацпроекта

29.08.2019 20:26|ПсковКомментариев: 0

По итогам всероссийского конкурса «Новая библиотека 2020», который проводило Министерство культуры РФ в рамках национального проекта «Культура», псковская библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» вошла в число победителей и получит дополнительное финансирование для модернизации в размере 5 миллионов рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, заведующая библиотекой Елена Сотту cказала, что эти средства будут израсходованы на закупку специализированной библиотечной мебели, которая предполагает мобильность и возможность быстрой трансформации. Чтобы библиотечный зал можно было легко приспособить под то или иное мероприятие с участием читателей.

«На федеральные деньги также предполагается приобрести мультимедийное оборудование, компьютерную технику, несколько видов планшетов (в том числе и графические - для работающего при библиотеке детского творческого любительского объединения)», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что около 840 тысяч рублей любятовские библиотекари собираются потратить на приобретение новой литературы. Кроме того, благодаря победе во всероссийском конкурсе они смогут повысить свою квалификацию на базе Российской государственной и Российской государственной детской библиотек.

На сегодня в псковской библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» записано порядка 1,5 тысяч читателей, ее общая площадь составляет 138 квадратных метров.

«Мы верим, что все задуманное удастся и получится, и что читатели, ради которых все это и делается, будут очень рады. А еще надеемся, что после того, как на средства городского бюджета будет завершен капитальный ремонт, и в наших обновленных помещениях появятся современные мебель и оборудование, приобретенные на средства федерального бюджета, количество наших читателей заметно возрастет, в том числе и за счет молодежи», - подчеркнула Елена Сотту.

Отметим, что в Псковской области, кроме «БиблиоЛюба», победителями конкурса Минкульта РФ стали Островская и Порховская центральные районные библиотеки. Общая сумма, предусмотренная на их поддержку, составляет 25 миллионов рублей. В частности, Островской и Порховской центральным районным библиотекам будет выделено по 10 миллионов рублей.

Теги: #библиотека #ОМСУ #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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