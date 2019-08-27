Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Невельском районе

31 августа сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в деревне Борки Артёмовской волости Невельского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном МЧС, в ходе профилактического мероприятия выли распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Детская шалость», «Эксплуатация электроприборов в быту», «Правила пожарной безопасности при посещении лесов».

В ходе мероприятия граждане проинструктированы под роспись, проведены обследования жилых домов, в ходе которых проводился визуальный осмотр электропроводки и электроприборов, состояние печей. Особое внимание было уделено одиноким престарелым гражданам, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и многодетным.

В рамках проведённого рейда до населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в домах. Доведены обязательные требования пожарной безопасности, разъяснены действия при обнаружении пожара и своевременной эвакуации, а также в ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения.