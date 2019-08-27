Общество

В Стругокрасненском районе начинаются тактические учения военных с боевой стрельбой

С 1 по 30 сентября на полигоне войсковой части 71231 будут проводиться стрельбы и тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщается на сайте администрации Стругокрасненского района.

Власти района напоминают, что в целях предотвращения несчастных случаев, запрещается проход и нахождение людей на территорию полигона в указанный период.



Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой с 05.00 до 04.00 следующего дня.

Отметим, что время проведение стрельб и учений с боевой стрельбой может быть изменено.

Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой с понедельника по пятницу включительно. В исключительных случаях могут быть задействовано также и выходные дни.