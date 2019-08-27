Общество

Роспотребнадзор дал советы родителям о времени прививок от гриппа

Роспотребнадзор дал советы родителям о том, когда лучше всего делать прививки от гриппа детям. Информация опубликована на сайте ведомства, пишут «Известия».

Отмечается, что вакцинация необходима, поэтому родителям следует убедиться, что ребенок прошел ее вовремя, в соответствии с графиком национального календаря профилактических прививок. Ведомство считает, что оптимальное время для своевременной вакцинации — начало осени.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что здоровье ребенка в школе начинается в семье. Необходимо научить его правильной технике мытья рук, а также рассказать, что не следует обмениваться в школе головными уборами, резинками и заколками для волос.

Также детям не следует пить из одной посуды или использовать одни столовые приборы. Родителям посоветовали стать примером ответственного отношения к собственному здоровью.