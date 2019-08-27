Общество

Сегодня образование является основой жизненного успеха - Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем знаний

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский поздравил школьников, студентов, педагогов образовательных учреждений и родителей с Днем знаний.

«Это праздник прежде всего, школьников и студентов. Перед вами, дорогие ребята, - целая жизнь. Вы способны сделать ее успешной, полной интересных событий только своей целеустремленностью, трудолюбием, хорошей учебой, покорение творческих высот, участием в жизни школы и вуза. Помните, что сегодня образование – основа жизненного успеха. Дорогие педагоги! Примите слова искренней признательности за ваш труд! Вы те – кто во многом определяет будущее нашей страны. От вас, дорогие учителя и преподаватели, напрямую зависит, насколько успешны будут наши дети в учебе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие родного края», - поздравляет с праздником Александр Козловский.

Ученикам Александр Козловский пожелал, чтобы новый учебный год принес полезные и глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества.

«Педагогам желаю профессионального роста, талантливых и благодарных воспитанников. Родителям - как можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями! Всего вам самого доброго в новом учебном году!», - пожелал депутат.