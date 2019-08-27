Общество

Запрет на продажу алкоголя в Псковской области будет действовать 1 и 2 сентября

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Псковской области будет действовать 1 и 2 сентября.

Согласно постановлению администрации области о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции от 28 января 2015 года, на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День знаний (1 сентября).

«В случае если 1 сентября приходится на субботу или воскресенье, то запрет действует в указанную субботу (воскресенье) и в следующий за 1 сентября рабочий день (подпункт в редакции, введенной в действие с 31.03.17 постановлением администрации области от 21.03.2017 N 124)», - отмечается в нормативно-правовом акте.

Установленные настоящим пунктом дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.