Общество

Воспитанники футбольной секции Великих Лук присоединились к всероссийской акции ГИБДД «Без вас не получится!»

На тренировку к воспитанником футбольной секции на городском стадионе «Экспресс» пришли необычные гости. Сотрудники ГИБДД Великих Лук и Великолукского района предложили спортсменам присоединится к всероссийской акции «Без вас не получится!». Эта социальная кампания создана Российским союзом автостраховщиков и Госавтоинспекцией МВД России совместно с экспертным центром «Движение без опасности». Главная задача - снизить количество ДТП с участием детей и подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы Госавтоинспекции напомнили ребятам, как правильно переходить дорогу, о необходимости светоотражателей в темное время суток, правила дорожного движения для велосипедистов, а также рассказали, что в автомобиле всегда необходимо пользоваться ремнем безопасности. После теории футболистам удалось самим ненадолго стать дорожными полицейскими: ребята напомнили ПДД своим болельщикам и взрослым спортсменам, а на информационных досках стадиона и ближайших остановках общественного транспорта разместили информационные листовки по безопасности дорожного движения.

За помощь в проведении активной профилактической работы сотрудники ГИБДД наградили футболистов памятными сувенирами.