Общество

В Псковской области пройдет конкурс «Народный участковый – 2019»

Псковские участковые уполномоченные полиции примут участие во Всероссийской конкурсе «Народный участковый – 2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, стартует 11 сентября. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.

Проект «Народный участковый» – пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют – наши граждане.

Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Первый этап проводится в каждом регионе на районном уровне.

Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте УМВД России по Псковской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Населению будет, таким образом, предоставлена возможность выбрать победителя первого этапа конкурса каждого территориального органа МВД России на районном уровне.

Онлайн-голосование населения на первом этапе конкурса пройдет с 11 по 20 сентября текущего года. По окончанию будут определены несколько победителей.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции – победителях первого этапа конкурса – для предоставления жителям Псковской области возможности выбрать победителя второго этапа конкурса, который затем будет представлять наш регион на всероссийском уровне. Онлайн-голосование на этом этапе конкурса пройдет с 7 по 16 октября 2019 года.

Далее, в ноябре текущего года пройдет Всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится его победитель.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.