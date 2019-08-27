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Общество

Оркестр псковского 104-го парашютно-десантного полка стал лучшим на смотре-конкурсе военных духовых оркестров в Москве

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С победой возвратился из Москвы оркестр 104-го парашютно-десантного полка (Череха). Псковский оркестр участвовал в финале всероссийского смотра-конкурса военных духовых оркестров Министерства обороны России и стал лучшим, заняв первое место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Пскова Александр Роор. Дирижером оркестра является главный военный дирижер Псковского гарнизона — гвардии лейтенант Евгений Баранчиков. По мнению Александра Роора, эта победа является высшим достижением псковских военных оркестров за всю историю военно-оркестровой службы в городе Пскове.