Общество

Александр Котов: Школьные годы – это период познания, во многом предопределяющий дальнейшую судьбу

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил школьников, педагогов и родителей с Днём знаний и началом нового учебного года.

Александр Котов отметил, что начало учебного года – это всегда особые чувства и эмоции, это встречи со старыми друзьями и новые знакомства, ожидание интересных открытий и ярких событий. Школьные годы – особая страница жизни, которая дарит неповторимый эмоциональный опыт. Но, в первую очередь, это период познания, во многом предопределяющий дальнейшую судьбу. Качественное современное образование, полученное в школе, становится конкурентным преимуществом при выборе дальнейшего профессионального пути.

«Дорогие ребята, учитесь с удовольствием! Стремитесь к высоким результатам не ради одобрения учителей и родителей, а по собственному желанию, понимая, что все приложенные вами усилия – это шаги на пути к успеху! С праздником! Здоровья, благополучия, упорства в достижении поставленных целей!», - поздравил Александр Котов.