В Пскове 19 иностранцев сдавали экзамен на статус носителя русского языка

Член Общественного совета при региональном УМВД побывала на очередном заседании комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УМВД.
В состав этой рабочей группы, председатель которой - заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Столяров, входят представители Управления по вопросам миграции УМВД, а также государственного управления образования Псковской области.
В ходе собеседования члены комиссии должны определить способность гражданина понимать и уметь интерпретировать неадаптированные тексты на любую тематику, включая абстрактно-философские, профессиональной ориентации, публицистические и художественные, а также тексты, обладающие концептуальными смыслами. При этом кандидат должен максимально полно понимать содержание радио- и телепередач, кинофильмов, телеспектаклей, пьес, записей публичных выступлений, свободно воспринимая социально-культурные и эмоциональные особенности речи говорящих, интерпретируя фразеологизмы, известные высказывания и скрытые смыслы. Носителю языка необходимо продемонстрировать полное знание языковой системы и свободное владение средствами выразительности языка во всем многообразии лексико-грамматических, стилистических и структурных отношений.
Отметим, что статус носителя русского языка дает иностранцам право получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
В этот раз на собеседование пришли 19 человек, являющихся гражданами Украины, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Нигерии. Принимали экзамен начальник Управления по вопросам миграции региона Юрий Федоров и заведующая кафедрой русского языка, в том числе как иностранного, кандидат филологических наук Псковского государственного университета Светлана Лукьянова. Большинство из сдающих экзамен признаны носителями русского языка в соответствии с частью 1 статьи 33.1 Федерального закона Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Представитель общественности Наталья Васильева отметила высокий уровень организации и проведения данного мероприятия.