Общество

Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»

Магистр телевикторины «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может вернуться в передачу, если объяснится перед зрителями. Об этом генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.

По словам Эрнста, в случае объяснения Друзя вероятность его возвращения станет «очень высокой», пишет «Лента.ру».

В мае источник сообщил радиостанции «Говорит Москва», что Друзя не собираются возвращать в эфир Первого канала, поскольку он не принес компании извинений за скандал.

В феврале главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его, пытаясь обманом получить главный приз — три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру выдать ему все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.