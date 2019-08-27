Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Пыталово

1 сентября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам проведен профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности в Пыталово.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, в ходе рейда распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах. Гражданам разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и Пыталовского района, основные причины пожаров и гибели людей на них.