Стартовала акция «Настроение покупать в ТК Шайба»

С 1 - 30 сентября в магазинах торгового комплекса «Шайба» проходит акция «Настроение покупать в ТК "Шайба"». Согласно условиям акции, при покупке на сумму от 1000 рублей клиент получает подарки, бонусы, скидки от магазинов ТК «Шайба».
В течение месяца магазины ТК «Шайба» будут дарить подарки, скидки на продукцию.
1. Белорусская косметика и парфюмерия «Флорита»
Подарок или до 50% скидка на следующую покупку на выбор покупателя.
2. Магазин джинсовой одежды, 2 отдел
Скидка 20%
3. Сеть фирменных магазинов «Деревня Соловьи»
Подарок
4. Детский отдел «Левушка»
Скидка 20% или Подарок на выбор покупателя
5. Женское нижнее белье «Искушение»
Скидка 20%
6. Одежда и обувь, отдел №5
Скидка от 10% на одежду, скидка от 50% на обувь
7. Сеть магазинов «Улыбка Радуги»
Подарок
8. Электрорадиотовары «Контакт»
Скидка 10%
9. Кондитерский магазин «Яшкино»
Подарок
10. Гипермаркет «Планета одежды и обуви»
Скидка 10% на всю продукцию
11. Природная косметика Востока «Мейтан»
Подарок
12. Детская одежда «Colibri Kids»
Скидка 7%
13. Магазин «Минимаркет»
Подарок
14. Молодежная одежда, 1 отдел
Скидка 20%
Кроме этого, в честь начала учебного года 2 сентября в ТК «Шайба» для детей пройдет праздничное шоу «День улыбок и хорошего настроения». Сказочные герои Фиксики проведут конкурсы, веселые старты и музыкальные разминки. И, конечно, подарят много шариков и сладкой ваты для всех участников праздника.
Торговый комплекс «Шайба» расположен по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 5а, к.1
Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, на сайте https://shayba60.ru