Общество

Стартовала акция «Настроение покупать в ТК Шайба»

С 1 - 30 сентября в магазинах торгового комплекса «Шайба» проходит акция «Настроение покупать в ТК "Шайба"». Согласно условиям акции, при покупке на сумму от 1000 рублей клиент получает подарки, бонусы, скидки от магазинов ТК «Шайба».

«Мы рады, что практически все магазины нашего нового торгового комплекса поддержали эту акцию, приуроченную к началу нового учебного сезона. Мы желаем всем детям и родителям отличного настроения, успехов в учебе, новых открытий и достижений, которые, уверен, обязательно появятся благодаря таланту каждого и ежедневному, упорному труду», - отметил директор ТК «Шайба» Илья Комиссаров.

В течение месяца магазины ТК «Шайба» будут дарить подарки, скидки на продукцию.

1. Белорусская косметика и парфюмерия «Флорита»

Подарок или до 50% скидка на следующую покупку на выбор покупателя.

2. Магазин джинсовой одежды, 2 отдел

Скидка 20%

3. Сеть фирменных магазинов «Деревня Соловьи»

Подарок

4. Детский отдел «Левушка»

Скидка 20% или Подарок на выбор покупателя

5. Женское нижнее белье «Искушение»

Скидка 20%

6. Одежда и обувь, отдел №5

Скидка от 10% на одежду, скидка от 50% на обувь

7. Сеть магазинов «Улыбка Радуги»

Подарок

8. Электрорадиотовары «Контакт»

Скидка 10%

9. Кондитерский магазин «Яшкино»

Подарок

10. Гипермаркет «Планета одежды и обуви»

Скидка 10% на всю продукцию

11. Природная косметика Востока «Мейтан»

Подарок

12. Детская одежда «Colibri Kids»

Скидка 7%

13. Магазин «Минимаркет»

Подарок

14. Молодежная одежда, 1 отдел

Скидка 20%

В основе акции лежит понятие - настроение. Настроение определяет общий тонус жизни человека. Среда изменяет людей - ТК «Шайба» поднимает настроение.

Кроме этого, в честь начала учебного года 2 сентября в ТК «Шайба» для детей пройдет праздничное шоу «День улыбок и хорошего настроения». Сказочные герои Фиксики проведут конкурсы, веселые старты и музыкальные разминки. И, конечно, подарят много шариков и сладкой ваты для всех участников праздника.

Торговый комплекс «Шайба» расположен по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 5а, к.1

Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, на сайте https://shayba60.ru